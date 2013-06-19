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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:08 BJT

《中国重要政经日程》--6月19日

============================今天重要政经日程=======================

============================近日重要政经日程=======================

6/20（四）

*国新办就《国家公路网规划（2013年-2030年）》举行新闻发布会。

*中国社科院2013年《生态城市绿皮书》发布会。

“博鳌亚洲论坛亚洲自由贸易协定论坛2013”山东即墨市举行。

第11届华人企业领袖（上海）峰会”在沪举行，至21日。

6/22(六)

**第七届中国经济增长与周期国际高峰论坛举行，至23日。

全国企业文化年会在北京举行，至23日。

6/26(三)

21世纪资产管理年会暨第六届中国资产管理在上海召开。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李航)

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