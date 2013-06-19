《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
路透香港6月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.758港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高138.38点或0.91%，报15,318.23点。投资人押注美联储不会改变目前 的买债计划。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.880 0.57 16708 13.567 -0.39 中国铝业 8.440 0.24 25142 2.619 0.73 中国移动 50.300 0.28 173745 78.045 0.83 中国人寿 36.950 -0.40 45895 19.111 -0.26 中石油 110.700 1.14 33187 8.588 -0.02 中石化 94.970 0.97 15926 7.368 29.49 汇丰控股 54.530 1.38 175685 84.609 0.66 中电信 48.950 1.05 14232 3.798 0.20 中国联通 13.630 0.00 149823 10.574 -0.43 兖州煤业 8.470 -1.40 93500 6.571 -0.14 华能国际 37.040 0.90 16547 7.184 -1.05 南方航空 21.490 0.28 6789 3.334 1.66 东方航空 15.820 0.38 5776 1.227 -49.49 中芯国际 3.980 1.27 23269 0.618 -0.40（完）
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日