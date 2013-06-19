版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

路透香港6月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.758港元      )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周二收高138.38点或0.91%，报15,318.23点。投资人押注美联储不会改变目前
 的买债计划。
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       174.880    0.57      16708            13.567      -0.39
 中国铝业                       8.440    0.24      25142             2.619       0.73
 中国移动                      50.300    0.28     173745            78.045       0.83
 中国人寿                      36.950   -0.40      45895            19.111      -0.26
 中石油                       110.700    1.14      33187             8.588      -0.02
 中石化                        94.970    0.97      15926             7.368      29.49
 汇丰控股                      54.530    1.38     175685            84.609       0.66
 中电信                        48.950    1.05      14232             3.798       0.20
 中国联通                      13.630    0.00     149823            10.574      -0.43
 兖州煤业                       8.470   -1.40      93500             6.571      -0.14
 华能国际                      37.040    0.90      16547             7.184      -1.05
 南方航空                      21.490    0.28       6789             3.334       1.66
 东方航空                      15.820    0.38       5776             1.227     -49.49
 中芯国际                       3.980    1.27      23269             0.618      -0.40（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐