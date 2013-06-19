《新兴市场重要经济事件预告》--6月19日-6月26日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月19日(三)
奈比多--韩国企划财政部长官玄旿锡将在缅甸参加与该国高层经济官员的首次经济合作会议。
约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在特别新闻事件活动上发表主题演说。
菲律宾马卡迪--菲律宾财政部长Cesar Purisima在菲律宾工业联合会的会议上发表演说(0400)。
6月20日(四)
圣彼得堡--G20商业峰会(至6月21日)。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
6月21日(五)
布拉格--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和前欧洲央行总裁特里谢在有关欧元历史和未来的会议上讲话(0500)。
瑞士卢塞恩及巴塞尔--韩国央行总裁金仲秀将访问瑞士，参加于卢塞恩及巴塞尔举行的国际清算银行(BIS)会议。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一次政策会议上就经济政策发表演讲(0130)。
6月24日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
6月25日(二)
巴黎--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在巴黎召开的IIF会议上就全球经济前景在小组磋商中发表讲话。
6月26日(三)
首尔--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Society for Economic Dynamics会前就“适当的货币政策”发表演说(0555)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日