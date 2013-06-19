版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:30 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月19日-6月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月19日(三)

奈比多--韩国企划财政部长官玄旿锡将在缅甸参加与该国高层经济官员的首次经济合作会议。

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在特别新闻事件活动上发表主题演说。

菲律宾马卡迪--菲律宾财政部长Cesar Purisima在菲律宾工业联合会的会议上发表演说(0400)。

6月20日(四)

圣彼得堡--G20商业峰会(至6月21日)。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

6月21日(五)

布拉格--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和前欧洲央行总裁特里谢在有关欧元历史和未来的会议上讲话(0500)。

瑞士卢塞恩及巴塞尔--韩国央行总裁金仲秀将访问瑞士，参加于卢塞恩及巴塞尔举行的国际清算银行(BIS)会议。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一次政策会议上就经济政策发表演讲(0130)。

6月24日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

6月25日(二)

巴黎--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在巴黎召开的IIF会议上就全球经济前景在小组磋商中发表讲话。

6月26日(三)

首尔--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Society for Economic Dynamics会前就“适当的货币政策”发表演说(0555)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐