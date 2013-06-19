重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.47%，与二级市场相近

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 招标品种: 财政部10年期续发国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(19日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商）
* 预测区间: 3.41%-3.50%
* 预测均值: 3.47%(按各家机构预测值平均）
路透上海6月18日 - 中国财政部周三将招标续发行今年第11期10年固息国债。路透调查显示，尽管资金紧张尚无缓解迹象，但对新债发行的冲击似有渐缓迹象，而10年长期国债受资金面影响相对较小，加之又是机构投资户配置的重要期限，预计需求较为稳定，定位与二级市场接近，收益率预测均值为3.47%。
“10年的(国债)出意外的可能性不大，配置盘还是要拿一些的，估计也就是二级的水平吧。”上海一银行交易员称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年品种 最新报在3.4785%；本次续发标的券130011的中债估值 为3.4782%。
银行间市场周二资金面依旧较为紧张，主要质押式回购 中，隔夜品种加权利率反弹，七天小幅下行。供求方面，大型银行出资热情不高，而整体需求不减。
明日招标国债为今年第11期记账式附息国债的续发品种，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。将全部进行竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债6月20日至6月24日进行分销，6月26日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第11期记账式附息国债 从2013年5月23日开始计息，票面利率3.38%。(完) (发稿 边竞； 审校 黄凯)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日