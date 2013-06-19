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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报6月19日

* 要闻版头条:

--内地市场流动性持续紧张，银行继续闹「钱荒」；外电昨日报道指，内地大型银行高层向人民银行施压，希望释放资金缓解短期资金压力，但人行未回应。分析指政策难松绑。 * 其他: 　　--特区政府希望楼价回落20%，投资专家认为，在利息低、供应少的前提下，楼价短期不可能跌20%，惟地产股在政策阴霾下亦难望大升。

--多家本地地产商计划分拆，内地地产股亦拟效法。花样年 昨公布，拟分拆物业管理业务，最快年底完成。

--周大福珠宝 截至3月底止全年，纯利倒退13.2%至55.05亿港元，派末期息0.16港元，大致符合预期。主席郑家纯于去年业绩会上豪言「3年收入翻一番」，他昨承认要在2015财年达标「可能有困难」，但有信心本年度可重拾双位数字增长。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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