《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
*工商时报：
--整合ICT产业，台日将商讨合作成立产业基金协助相关企业，日本产业革新机构（INCJ）营运长朝仓阳保（Haruyasu Asakura）、ASI投资银行家阿部敦（Atsushi Abe）昨（18）日拜会国发基金，双方拟成立台日产业投资合作基金，由日方和国发基金各出资30%、另外40%开放民间资金参与。
--台北市研拟完成的〞不动产交易消费资讯管理规范〞，昨日出炉，将根据不动产相关法源，要求不动产经纪业今后将自行自律、严格过滤不动产资讯。
--先前传出，台输陆面板零关税协商不顺，恐使韩国面板业因出口中国享零关税优惠，对我业者产生巨大冲击，中国电子视像行业协会副会长白为民昨日接受访问时明确表示，〞台面板零关税脚步将优于韩国。〞
*经济日报：
-- 鸿海 大电视攻势一波波，准备推出70寸超大电视、内建连网功能的60寸智慧电视等，昨日并宣布〞展场限定〞的空机价预购优惠，60寸电视空机价从5.88万元砍到3.58万元，降幅达四成。
--为扩大国内债券市场，金管会函请财政部，比照国内投资人税率，将外国人来台投资宝岛债的利息所得税税率，从现行15%降到10%，财政部日前已正式函覆金管会说〞不〞。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日