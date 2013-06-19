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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:35 BJT

《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月19日

*工商时报：

--整合ICT产业，台日将商讨合作成立产业基金协助相关企业，日本产业革新机构（INCJ）营运长朝仓阳保（Haruyasu Asakura）、ASI投资银行家阿部敦（Atsushi Abe）昨（18）日拜会国发基金，双方拟成立台日产业投资合作基金，由日方和国发基金各出资30%、另外40%开放民间资金参与。

--台北市研拟完成的〞不动产交易消费资讯管理规范〞，昨日出炉，将根据不动产相关法源，要求不动产经纪业今后将自行自律、严格过滤不动产资讯。

--先前传出，台输陆面板零关税协商不顺，恐使韩国面板业因出口中国享零关税优惠，对我业者产生巨大冲击，中国电子视像行业协会副会长白为民昨日接受访问时明确表示，〞台面板零关税脚步将优于韩国。〞

*经济日报：

-- 鸿海 大电视攻势一波波，准备推出70寸超大电视、内建连网功能的60寸智慧电视等，昨日并宣布〞展场限定〞的空机价预购优惠，60寸电视空机价从5.88万元砍到3.58万元，降幅达四成。

--为扩大国内债券市场，金管会函请财政部，比照国内投资人税率，将外国人来台投资宝岛债的利息所得税税率，从现行15%降到10%，财政部日前已正式函覆金管会说〞不〞。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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