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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:29 BJT

韩国股市：盘初下跌，三星电子在上日走升后转为下跌

路透首尔6月19日 - 韩股周三盘初下跌，三星电子 转为下跌，上交易日则创下两周半来最大升幅。

三星电子一直受挫，因分析师重新调整对其智能手机成长的预估，不过周二其股价勉力上涨1.5%。

0009 GMT，韩股综合股价指数 跌0.3%至1,894.89点。

外界认为美联储将试图安抚市场对料将缩减货币刺激的担忧，此一看法提供大盘支撑力道。(完)

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