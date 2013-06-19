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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:51 BJT

全球金市：金价在连两日下跌后小升，观望美联储会议结果

黄金上交易日下跌逾1%，因美股上涨，黄金买家在美联储周二开始的两日会议结束前退场观望。

美联储周三将公布政策声明，投资者等候美联储是否计划缩减买债规模的线索。

美联储若缩减买债规模，将损及黄金。黄金通常被视为通胀对冲工具。

美国通胀率在长时间下滑之后，于5月出现持稳迹象，或让一心避免任何通缩可能的美国联邦储备理事会决策者感到宽心。

印度黄金期货周二小升至近一周高位，因卢比走贬，但在调高进口税后需求依旧迟滞。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周二下跌0.2%至1,001.67吨，为逾四年最低。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)

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