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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:50 BJT

《香港报摘》--信报6月19日

* 要闻版头条:

--蒙牛 以每股3.5港元的作价全面收购雅士利 ，收购资金以外部融资应付。蒙牛表示，假如最后成功全面收购兼私有化雅士利，希望可在五年内重新上市，但未有透露收购的融资计划。 * 其他: 　　--大市前景未明，新股市场继续阴霾笼罩。澳门励骏创建 及英达科技 认购反应未见热烈，综合6家券商统计两只新股公开发售部份均未获定额认购。

--内地汽车经销商中升集团 预期，今年中国汽车销售将有双位数增长；其中豪华车增幅预料跑赢中高端汽车。

--由于部分存款给政府第三批通胀挂鈎债券(iBond 3)吸走，以及接近6月底半年结，令银行港元存款的竞争加剧，渣打银行 由今日起提高一至三个月港元定存利率，大额港元定存年利率可高达1.5厘。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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