《台湾重要政经日程》--6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
===================今日重要政经消息=====================
6/19(三)
--09:30 立法院长王金平主持总预算案朝野协商。
--09:00 宏基 召开股东会。
--14:30 元富证券投资策略研讨会。
--新光金控 旗下新光人寿记者会。
==================近期重要政经消息======================
6/20(四)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。
6/21(五)
--09:00 宏达电 召开股东会。
--09:00 中信金控 股东会。
6/24(一)
--12:30 财政部委托央行办理三期国库券买回标购。
--16:00 主计总处公布5月季调失业率，4月为4.19%。
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，4月年减0.88%。
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
--16:10 央行公布5月M2年增率，4月为年增3.71%。
6/26(三)
--09:00 鸿海 召开股东会。
6/27(四)
--约17:00 台湾央行第二季理监事会议后记者会，宣布利率决策。
7/5(五)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日