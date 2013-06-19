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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:59 BJT

中港个股：农业银行拟在2015底前发行至多500亿元减记二级资本工具

路透上海6月19日 - 中国农业银行 周三刊登公告称，拟在2015年底发行至多500亿元人民币减记二级资本工具，用于充实本行二级资本，提高本行资本充足率。

公告显示，农行计划发行的减记二级资本工具，不少于五年期，向境内机构投资者发行，参照市场利率确定发行利率。

农行周二召开的股东大会已同意未来三年该行发行不超过900亿元的减记型合格资本工具计划，包括减记型合格其他一级资本工具和减记型合格二级资本工具。其中其他一级资本工具发行总额不超过400亿元，期限不少于五年。

自今年1月起，银监会要求国内商业银行若发行非普通股新型资本工具，必须含减记或转股条款。而银监会上月发文指出，今年将重点推动减记型二级资本工具的试点发行，并会同相关部门持续推动权益类资本工具的发行。

据德勤5月统计，在17家上市银行中，已有12家银行公布资本工具创新及资本补充计划，未来三年这些银行将发行约3,600亿元的减记资本工具。例如中国建设银行 和中国银行 均拟于2015年底前发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具；而工商银行 则拟在2014年底新增发行不超过600亿元等值减记合格资本工具。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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