港报社评：庆祝或游行，今年要抉择--星岛日报6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
今年7月1日除了民间人权阵线举行了10年的大游行外，亲建制团体亦把历来在早上举行的庆祝回归活动，改为在下午举行，有人猜测此举是令部分市民不去游行。
2003年反23条7?1游行后，7?1游行成为泛民等各类民间团体，每年一度的大规模表达诉求行动。亲北京团体推出了本身的游行和庆祝活动来抗衡，为了避免对峙冲突，多年来这些活动大都在早上举行。
现在庆回归团体加强抗衡力度，把绝大部分活动，安排在下午举行。今年的改动，至少反映庆祝活动不忌讳批评，争取最有利本身的时段。庆回归团体，今年集合多家商号提供庆回归优惠，大部分的优惠时段都是在下午游行时间
各项活动中，焦点之一是以南韩潮星作为主要吸引力的香港巨蛋音乐节，在7?1下午举行，以99港元的优惠价，让香港身分证持有人优先购票。有网民质疑背后有与7?1游行“抢客”的政治动机。音乐节主办者矢口否认有政治动机，不过主办者没有向游行“让路”，相信已预计了会承担政治标签和批评的代价。
7?1游行向来以人多来造成气势，支持者因此不希望有其他活动分薄参加人数。不过，香港是自由社会，任何主办者都应该有自由决定做法，并且衡量个中利弊，毕竟对垒双方，没有人敢肯定自己会成为得益者。
参加庆回归和音乐会的人，究竟有多少人去游行，现在是未知数。如果有人为了参加庆祝而放弃参加游行的计画，本身也是自由社会的选择。从今年7?1安排的变化，可以说社会由容忍迁就，变成趋向日益分明的不同选择。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日