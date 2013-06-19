港报社评：庆祝或游行，今年要抉择--星岛日报6月19日

今年7月1日除了民间人权阵线举行了10年的大游行外，亲建制团体亦把历来在早上举行的庆祝回归活动，改为在下午举行，有人猜测此举是令部分市民不去游行。

2003年反23条7?1游行后，7?1游行成为泛民等各类民间团体，每年一度的大规模表达诉求行动。亲北京团体推出了本身的游行和庆祝活动来抗衡，为了避免对峙冲突，多年来这些活动大都在早上举行。

现在庆回归团体加强抗衡力度，把绝大部分活动，安排在下午举行。今年的改动，至少反映庆祝活动不忌讳批评，争取最有利本身的时段。庆回归团体，今年集合多家商号提供庆回归优惠，大部分的优惠时段都是在下午游行时间

各项活动中，焦点之一是以南韩潮星作为主要吸引力的香港巨蛋音乐节，在7?1下午举行，以99港元的优惠价，让香港身分证持有人优先购票。有网民质疑背后有与7?1游行“抢客”的政治动机。音乐节主办者矢口否认有政治动机，不过主办者没有向游行“让路”，相信已预计了会承担政治标签和批评的代价。

7?1游行向来以人多来造成气势，支持者因此不希望有其他活动分薄参加人数。不过，香港是自由社会，任何主办者都应该有自由决定做法，并且衡量个中利弊，毕竟对垒双方，没有人敢肯定自己会成为得益者。

参加庆回归和音乐会的人，究竟有多少人去游行，现在是未知数。如果有人为了参加庆祝而放弃参加游行的计画，本身也是自由社会的选择。从今年7?1安排的变化，可以说社会由容忍迁就，变成趋向日益分明的不同选择。(A06)