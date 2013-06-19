《香港报摘》--其他报纸重要消息6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 明报
--招商局国际 副主席李建红预期，下半年经济有较多不确定因素，但公司早前收购多个项目的收入有所增长，相信全年整体吞吐量可望按年上升10%。
--内地汽车经销商中升 集团董事长黄毅表示，下月将会与一家中外合资的车厂签约，获得一款新电动车的经销权。 * 星岛日报
--市区重建局提交立法会的最新财政状况显示，市建局上年度盈余高达44亿港元，按年大增近7成，累积盈余增至162亿港元。
--地产建设商会与一手住宅物业销售监管局在执行一手住宅物业销售条例上已达致3方面共识，包括容许有关新盘管理费等资料，可在楼书以外刊物作披露;若楼书要显示楼盘250米范围内所有建筑物用途有难处，局方考虑可酌情处理。
--星岛新闻集团 表示，有参与洽商收购本地免费报章 “都市日报”的财团，虽然收购洽商已停止，但通告指该财团有可能就收购事项重新洽商，现时相关洽商并未推展。 * 苹果日报
--澳门上周博彩收入明显增速，券商纷纷调高整月赌收预测，料可按年录得中高双位数字增长。 * 东方日报
--消息指，监于港交所 及业界需时准备，证监会研究将草拟招股书即时上网措施或押后半年，至明年3月底后才实施，但其他为配合监管保荐人而修改上市规则的措施则如期在今年10月1日出台。
--消息指，今天截止公开发售的英达科技 获中投认购，惟未有透露金额。
--联交所股权资料，腾讯 执行董事张志东在本周一(17日)，场内再减持腾讯25万股，每股平均价303.517港元，套现7,587.9万港元，持好仓降至3.51%。 * 文汇报
--从事卷烟包装设计、印刷及销售的金彩控股 将于下周一(6月24日)招股，据其上载于港交所的初步招股文件指，截至今年3月底止3个月，未经审核收益为4,360万元人民币。
--英皇国际 执行董事张炳强表示，过去2至3年，集团出租物业的复合租金升幅达15%至20%，但预期今年零售出租物业增长会放缓至个位数。
--莱坊董事及大中华研究及谘询部主管林浩文表示，政府推出连番辣招下，上半年住宅销售淡静，楼价年初至今已下跌4%，料全年跌幅达一成。 * 大公报
--东亚银行 深圳分行行长金孝贤透露，目前已在深圳前海筹备开设支行，预计两个月内开业，网点暂时先选择在前海周边，该支行将成为前海获批的第一家新成立的外资银行分支机构。(完)
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该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日