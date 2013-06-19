港报社评：措施目标背驰，楼市好淡争持--信报6月19日

近日二手居屋市场气氛炽热，楼价推高，与政府出尽九牛二虎之力遏抑楼市的目标背驰，显示政府干预楼市的举措欠缺通盘考虑，反而自相矛盾。

政府去年推出5,000个白表申请人免补地价购买二手居屋的配额，令居屋售价应声上扬，因为这是只增加需求却没有增添供应的计划。自从上周“中签”的白表申请人可以入市后，居屋抢盘之况频现。

看来，免补地价购买居屋的市民，可以用较便宜的价钱自置居所，然而由于盘源局限，一时间涌来数以千计的准买家，遂使楼价再被抢高。政府造成居屋市场僧多粥少，一些二手居屋售价脱离合理水平，本来希望“上车”的市民，失却预算之余，更可能承受未来楼价下跌带来的风险。

政府一方面表明楼价起码下调20%始为合理，另一方面却“协助”市民此时购买二手居屋。若楼价日后不跌，是政府彻底失败；但若楼价他朝真受重挫，则今天受政府政策推动置业的市民，又岂是“咎由自取”呢。

政府为降低楼价所推出的措施不是“药石乱投”，就是效果成疑，更衍生不少副作用。政府自推出“双辣招”后，效力只使交投几近“冰封”。

楼价高踞不下，除了客观因素使然，政府其他与楼市相关的措施自拖后腿，也是“功不可没”。例如“双辣招”已有效阻遏非本地买家在港的炒楼活动，“港人港地”照样推行，日后楼盘尺价也在万元之谱。

总的说来，目前本港楼市短期内相信仍处于胶着状态，真正左右楼价走势的力量，看来还在于美国联储局退市时机和利率趋升之势，市民置业当视本身实际需要。(A02)