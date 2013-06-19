港报社评：措施目标背驰，楼市好淡争持--信报6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
近日二手居屋市场气氛炽热，楼价推高，与政府出尽九牛二虎之力遏抑楼市的目标背驰，显示政府干预楼市的举措欠缺通盘考虑，反而自相矛盾。
政府去年推出5,000个白表申请人免补地价购买二手居屋的配额，令居屋售价应声上扬，因为这是只增加需求却没有增添供应的计划。自从上周“中签”的白表申请人可以入市后，居屋抢盘之况频现。
看来，免补地价购买居屋的市民，可以用较便宜的价钱自置居所，然而由于盘源局限，一时间涌来数以千计的准买家，遂使楼价再被抢高。政府造成居屋市场僧多粥少，一些二手居屋售价脱离合理水平，本来希望“上车”的市民，失却预算之余，更可能承受未来楼价下跌带来的风险。
政府一方面表明楼价起码下调20%始为合理，另一方面却“协助”市民此时购买二手居屋。若楼价日后不跌，是政府彻底失败；但若楼价他朝真受重挫，则今天受政府政策推动置业的市民，又岂是“咎由自取”呢。
政府为降低楼价所推出的措施不是“药石乱投”，就是效果成疑，更衍生不少副作用。政府自推出“双辣招”后，效力只使交投几近“冰封”。
楼价高踞不下，除了客观因素使然，政府其他与楼市相关的措施自拖后腿，也是“功不可没”。例如“双辣招”已有效阻遏非本地买家在港的炒楼活动，“港人港地”照样推行，日后楼盘尺价也在万元之谱。
总的说来，目前本港楼市短期内相信仍处于胶着状态，真正左右楼价走势的力量，看来还在于美国联储局退市时机和利率趋升之势，市民置业当视本身实际需要。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日