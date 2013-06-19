港报社评：“钱紧”非结构问题，人行不宽货币--经济日报6月19日

传言内地大银行向人行施压，望人行释出资金。惟内地资金虽紧，但应不会降存款准备金率，以免错发宽货币讯号；更可能要藉较高拆息，小惩资金管理不善银行，促市场化。

内地银行间同业拆放利率自本月初开始急扬，曾飙至逾9厘水平，且由隔夜至3个月拆息昨仍高企5-7厘之间，反映短期资金极短缺。

然而，短期资金极短缺是结构问题，央行非出手不可，抑或属短期技术问题呢？目前看来应属短期技术因素，临近半年结，银行需粉饰橱窗，加上中央清理理财产品，金融机构要留资金赎回相关产品，银行都急需资金。

若真的只属技术问题，那人行不会降存准率，因去年5月后，人行便再没调整存准率，现时若调低，难免被误读为决定把货币政策由稳健改为宽松，此势掀新一轮资产市场炒作，尤其屡遏不下的楼市泡沫更可能变脱缰野马，为内地金融与经济添烦添乱。

至于公开市场操作手段，则相信央行会适量运用，以免银行同业拆息过高动摇银行体系稳定，但并不一定如内地银行所冀大举压低拆息。

此因习李的新一代领导层，正希望推动市场化增强经济体系的活力与韧力，既然目前“钱紧”严重因银行管理资金不善，便让市场发挥赏罚功能，此将利于促进银行运作市场化，而非让银行继续保持一有问题，就伸手向中央求救的坏规矩。

惟央行在放手让银行接受市场惩罚时，亦应与市场沟通，以免部分本来不急需资金的金融机构，亦因担心水紧将持续而加入抢钱行列。毕竟，央行加强政策与信息透明度，亦是推动市场化所需的重要一步。(A10)