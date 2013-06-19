港报社评：“钱紧”非结构问题，人行不宽货币--经济日报6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
传言内地大银行向人行施压，望人行释出资金。惟内地资金虽紧，但应不会降存款准备金率，以免错发宽货币讯号；更可能要藉较高拆息，小惩资金管理不善银行，促市场化。
内地银行间同业拆放利率自本月初开始急扬，曾飙至逾9厘水平，且由隔夜至3个月拆息昨仍高企5-7厘之间，反映短期资金极短缺。
然而，短期资金极短缺是结构问题，央行非出手不可，抑或属短期技术问题呢？目前看来应属短期技术因素，临近半年结，银行需粉饰橱窗，加上中央清理理财产品，金融机构要留资金赎回相关产品，银行都急需资金。
若真的只属技术问题，那人行不会降存准率，因去年5月后，人行便再没调整存准率，现时若调低，难免被误读为决定把货币政策由稳健改为宽松，此势掀新一轮资产市场炒作，尤其屡遏不下的楼市泡沫更可能变脱缰野马，为内地金融与经济添烦添乱。
至于公开市场操作手段，则相信央行会适量运用，以免银行同业拆息过高动摇银行体系稳定，但并不一定如内地银行所冀大举压低拆息。
此因习李的新一代领导层，正希望推动市场化增强经济体系的活力与韧力，既然目前“钱紧”严重因银行管理资金不善，便让市场发挥赏罚功能，此将利于促进银行运作市场化，而非让银行继续保持一有问题，就伸手向中央求救的坏规矩。
惟央行在放手让银行接受市场惩罚时，亦应与市场沟通，以免部分本来不急需资金的金融机构，亦因担心水紧将持续而加入抢钱行列。毕竟，央行加强政策与信息透明度，亦是推动市场化所需的重要一步。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日