港报社评：彻底政改才能釜底抽薪，林焕光翻动阻路的石头--明报6月19日

行政会议召集人林焕光倡议2020年废除功能组别，同时提出调整选举制度。功能组别是民主进程绊脚石，也是政治冲突的主要源头，必须将之废除，林焕光的建议值得留意。

功能组别是政治特权的产物，少数人凭特权主导议会。一般认为，功能组别代表商界利益，而普选产生的议员必会与商界利益有扞格。商界要认识到，靠特权维系的权力不可恃，同时也要认识到在公平情况下竞逐权力，营商环境才真正可大可久。

回归迄今，功能组别衍生了不正常政治生态，功能组别必须退出，才可以修补这个缺陷。林焕光建议2020年废除功能组别，全部议席由普选产生，并建议改变选举制度，三分之二议席以简单多数票选出，三分之一由比例代表制选出，以保障少数派不会被排挤。表面上，林焕光这个建议是解决管治困局的办法，不过，他的建议未触及行政及立法关系，因为届时若不实施政党政治，则立法会的主要政党为何要配合政府施政？

现时香港必须全面检讨政制，如行政会议的组成和功能要与时俱进。目前，行政会议的保密原则和集体负责，窒碍了行政与立法的互动。适度调整行会保密原则，是政制发展必须触及的问题。

当然，若落实推行政党政治的好处，自然最理想，然而，中央能够让香港政制有如此突破发展吗？林焕光是行政会议召集人，是开明的建制中人，我们期望他提出废除功能组别等建议之后，把握机会向中央陈情；我们亦期望政府尽快就全面改革政制开展有系统的讨论，为香港管治找到一条正确出路。(A04)