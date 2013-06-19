港报社评：彻底政改才能釜底抽薪，林焕光翻动阻路的石头--明报6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
行政会议召集人林焕光倡议2020年废除功能组别，同时提出调整选举制度。功能组别是民主进程绊脚石，也是政治冲突的主要源头，必须将之废除，林焕光的建议值得留意。
功能组别是政治特权的产物，少数人凭特权主导议会。一般认为，功能组别代表商界利益，而普选产生的议员必会与商界利益有扞格。商界要认识到，靠特权维系的权力不可恃，同时也要认识到在公平情况下竞逐权力，营商环境才真正可大可久。
回归迄今，功能组别衍生了不正常政治生态，功能组别必须退出，才可以修补这个缺陷。林焕光建议2020年废除功能组别，全部议席由普选产生，并建议改变选举制度，三分之二议席以简单多数票选出，三分之一由比例代表制选出，以保障少数派不会被排挤。表面上，林焕光这个建议是解决管治困局的办法，不过，他的建议未触及行政及立法关系，因为届时若不实施政党政治，则立法会的主要政党为何要配合政府施政？
现时香港必须全面检讨政制，如行政会议的组成和功能要与时俱进。目前，行政会议的保密原则和集体负责，窒碍了行政与立法的互动。适度调整行会保密原则，是政制发展必须触及的问题。
当然，若落实推行政党政治的好处，自然最理想，然而，中央能够让香港政制有如此突破发展吗？林焕光是行政会议召集人，是开明的建制中人，我们期望他提出废除功能组别等建议之后，把握机会向中央陈情；我们亦期望政府尽快就全面改革政制开展有系统的讨论，为香港管治找到一条正确出路。(A04)
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该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日