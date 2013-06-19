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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:04 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元承压，欧元兑澳元走升

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* 澳元再度承压，朝向在0.9459/91日内区间的底端

* 模型基金持续退出欧元兑澳元空仓，中长期投资大户开始建立多仓

* 欧元兑澳元今早升穿1.4100至1.4150，目前报1.4150/60

* 直接的澳元买兴仍偏淡，隔夜低位0.9440为下道支撑位。(完)

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