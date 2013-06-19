国际油市：美国原油在99美元下方持稳，投资者等候美联储政策声明

0053GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货 上涨0.06美元至每桶98.50美元，周一时曾攀升至九个月高点98.74美元。

布兰特原油 上涨0.06美元至每桶106.08美元。

美联储为期两天的政策会议将于周三结束，主席贝南克将于1830GMT召开记者会。

路透调查显示，美国上周商业原油库存料因进口减少而下滑。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布一周库存数据。

美国石油协会(API)周二公布数据显示上周原油库存减少。

挪威油田运营商Statoil 表示，奥塞贝格油田的部分附属油田在周一停摆之后已经恢复运作。奥塞贝格油田每日总产量约为12万桶。

伊拉克计画到2014年底之前提高石油产量近45%至每日450万桶，库尔德斯坦地区的产出不计算在内。(完)

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