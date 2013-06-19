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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

**上海证券报**

--知情人士透露，江苏银行增资扩股工作正在推进中，采取非公开定向募集方法，拟发行不超过13亿股，每股拟定价5元人民币，定向发行的目标公司中以QFII（合格境外机构投资者）身份出现的外资投资者，是财务投资还是战略投资，目前尚不得而知。

**证券时报**

--深圳碳排放权交易试点昨日正式运行，首日交易中，共完成八笔交易，成交2.11万吨配额，其中三笔为企业交易，五笔为个人交易，最低成交价每吨28元，最高每吨32元。

**第一财经日报**

--多位珠三角地区银行业人士表示，今年以来，进出口贸易企业的贷款已大量出现不良和逾期，信贷质量开始承压。未来除了进一步收缩贸易融资，加强风控外，与外贸企业业务往来密切的供应链公司也将被重点关注。

**21世纪经济报 道**

--泰康人寿董事长陈东升透露，计划将保险资金投资不动产的比例限制去做养老社区和医院，700-800亿元是规划中全国15个连锁养老社区的总投资额。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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