《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
**上海证券报**
--知情人士透露，江苏银行增资扩股工作正在推进中，采取非公开定向募集方法，拟发行不超过13亿股，每股拟定价5元人民币，定向发行的目标公司中以QFII（合格境外机构投资者）身份出现的外资投资者，是财务投资还是战略投资，目前尚不得而知。
**证券时报**
--深圳碳排放权交易试点昨日正式运行，首日交易中，共完成八笔交易，成交2.11万吨配额，其中三笔为企业交易，五笔为个人交易，最低成交价每吨28元，最高每吨32元。
**第一财经日报**
--多位珠三角地区银行业人士表示，今年以来，进出口贸易企业的贷款已大量出现不良和逾期，信贷质量开始承压。未来除了进一步收缩贸易融资，加强风控外，与外贸企业业务往来密切的供应链公司也将被重点关注。
**21世纪经济报 道**
--泰康人寿董事长陈东升透露，计划将保险资金投资不动产的比例限制去做养老社区和医院，700-800亿元是规划中全国15个连锁养老社区的总投资额。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日