港报社评：斯诺登事件暴露反对派道德虚伪--文汇报6月19日

过去每当发生有关人权、私隐事件，反对派头面人物必定第一时间道貌岸然站出来指责，并且都将矛头指向内地。然而，他们对于美国侵犯香港人权的行径竟然不发一言，暴露了他们的道德虚伪。反对派头面人物几个月来一直在高调鼓吹“占领中环”，声称他们是人权公义的维护者，但面对美国大规模侵犯人权、践踏公义的行径，他们却选择“潜水”，暴露他们策动的“占中”行动，本身就充满了道德虚伪性。

“占中”打着争取民主和真普选的幌子，但民主不能脱离法治轨道，脱离和挑战法治的民主是伪民主。反对派头面人物打着争取普选、人权和公义的旗号策动“占中”，实际却是阻碍香港普选进程，危害香港经济民生，损害市民人权和社会公义。这与美国一向以“世界人权警察”自居，却监控全球网络大规模侵犯人权，在某种程度上是异曲同工。难怪他们对美国侵犯香港人权的行径噤若寒蝉，这其实是心有灵犀、惺惺相惜。他们对斯诺登事件的态度，不仅暴露他们的道德虚伪，也暴露了“占中”行动的虚伪和不义。(A06)