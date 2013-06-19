港报社评：斯诺登事件暴露反对派道德虚伪--文汇报6月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
前美国国家安全局以及中情局雇员斯诺登揭露美国监控全球网络。然而，一向将人权挂在口边的香港反对派头面人物，声称“占领中环”是透过公民抗命争取公义云云，但他们对美国严重危害香港市民人权的行径噤若寒蝉。这将反对派头面人物的道德虚伪暴露无遗。
过去每当发生有关人权、私隐事件，反对派头面人物必定第一时间道貌岸然站出来指责，并且都将矛头指向内地。然而，他们对于美国侵犯香港人权的行径竟然不发一言，暴露了他们的道德虚伪。反对派头面人物几个月来一直在高调鼓吹“占领中环”，声称他们是人权公义的维护者，但面对美国大规模侵犯人权、践踏公义的行径，他们却选择“潜水”，暴露他们策动的“占中”行动，本身就充满了道德虚伪性。
“占中”打着争取民主和真普选的幌子，但民主不能脱离法治轨道，脱离和挑战法治的民主是伪民主。反对派头面人物打着争取普选、人权和公义的旗号策动“占中”，实际却是阻碍香港普选进程，危害香港经济民生，损害市民人权和社会公义。这与美国一向以“世界人权警察”自居，却监控全球网络大规模侵犯人权，在某种程度上是异曲同工。难怪他们对美国侵犯香港人权的行径噤若寒蝉，这其实是心有灵犀、惺惺相惜。他们对斯诺登事件的态度，不仅暴露他们的道德虚伪，也暴露了“占中”行动的虚伪和不义。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日