中国钢铁：6月上旬粗钢日产量215.6万吨，旬环比微增--中钢协

标题新闻：民调显示如果马克龙和勒庞在5月7日法国最后一轮大选中对阵，马克龙会大获全胜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海6月19日 - 中国钢铁工业协会最新数据显示，预估6月上旬全国粗钢日产量达到215.6万吨，较5月下旬的215.4万吨环比微增。
尽管钢材消费不旺，库存仍处于高位，但中国钢铁企业的粗钢日产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，在5月上旬则冲高至219.3万吨的历史纪录高位，这相当于全年粗钢产量将逾八亿吨，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来沉重压力。
以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比%
6月上旬 215.6 +0.1
5月下旬 215.4 -1.4
5月中旬 218.5 -0.3
5月上旬 219.3 +3.0
4月下旬 212.9 +0.6
4月中旬 211.6 -0.4
4月上旬 212.4 +2.5
3月下旬 207.2 +0.4
3月中旬 206.4 -1.0
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。