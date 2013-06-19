港报财经评论：撑内银不如撑汇丰--经济日报6月19日

撑内银不如撑汇丰/ 林瑞芬

港股上周经恐慌抛售后，跌势暂喘定，重越21,000，但信心不能短期回复。中国内地拆息稍见回落，但落的是隔夜息；一个月拆息仍高企，反映今次银行真的缺水。有外地传媒援引银行高管指，已向央行求援，望降存款准备金率，若属实乃真的反映流动性问题存在，问题一日未纾缓，汇金象征性地增持内银股也难阻挡弱势。缺水局要拆得掂，关键指标可看一个月的中国内地银行同业拆息变化，年初至5月大致在3.3-5厘水平，6月以来抽升由4.5厘涨至现水平近7.18厘，难怪有传银行要求央行降准。传闻日为周三，今日当有分晓，只有回落方能阶段性的缓和紧张局势。缺水局拆不掂，A股不使有运行，大家被迫歇一下。上证昨微升8点至2,159，技术上，2008年延伸的上升轨支持大位近2,000，目前已进入打2,000点保卫战，未到位。汇金提早出手防险意识高，但由于目前经济仍处疲态，汇金增持令市场反弹的空间和力度有限，若能保底2,000点可能已是最大成就。

中国息率去向关键，周二及周三美国联储局议息后的指引亦是关键。有云5月伯南克放风是试水温，结果一试之下知出事，即时引爆新兴市场的资金流问题，对美国经济复苏前途或构成阻碍，故有估今次联储局会有纾缓市场忧虑口风披露，是否如此，又要看过今晚议息结果才知。相信今日港股表现都不会有太神奇变化，要恐慌的上周已恐慌够，平静再等结果。技术而言，恒指上周四的一个恐慌抛售下跌裂口约21,300阻力关键，要先有力回补，再重上21,500消除失守三角形下跌至19,000的威胁，才有势判断跌势初步喘稳。相反，期指下周四又将近结算，若连下跌裂口都未能回补，看中国内地银行缺水形势，不是一、两日可以解决，紧张局势至少捱到6月底，随时都有机会再被已控大局的淡户再用天残脚再踏一脚，下试约20,300再试底不为奇！恒指昨收报21,225，微跌0.02点，成交额只有590亿港元。

无疑，目前拖着恒指弱势之重心在中资股，内银股有汇金增持也不担保扭势。相对地，汇丰近月接连有大行发表报告支持，其势较内银股坚挺。香港地产股陆续有大股东增持或回购支持，汇丰及香港地产股望能抗衡中资股疲弱势，成后市恒指市底将定何水平的关键风向监察仪。(B05)

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汇金出手增持， 四大内银有运/ 余少文

中国汇金暂停两个月增持内银股后，上周再启动增持四大行行动，虽然中国内地股市受制流动性不足，但汇金过去五年增持四大行期间，大市都是向上，今次为期半年的增持，国指有望转势。中国内地股市昨日反弹动力仍然不足，国企指数情况更惨，反弹一日后再跌，午后虽收窄跌幅，全日仍跌10点，收报9,733点，成交额降至115亿港元，43%主板H股逆市上升，早前沽出的中航科工 、天津津燃 等升幅超过10%；而红筹指数跌20点或0.5%，收报4,093点，成交额44亿港元。昨日才指出中国汇金增持新华保险 A股，工、建、农、中四大行前日傍晚亦发通告，表示大股东汇金在上周四即端午节假后增持四大行A股，增持股数最多是农业银行 约4,300万股，其次是建设银行 约2,400万股，汇金又拟在未来6个月以自身名义继续在二级市场增持四大行。

如果没有记错，汇金过去五年曾进行四次增持四大行行动，分别在2008年9月至2009年9月、2009年10月至2010年9月、2011年10月至2012年9月、2012年10月至2013年4月，翻查四大行在汇金增持期间的表现，发现跟汇金同时入市，最后帐面都可以获利并同时赚到股息，以工商银行 为例，2008年9月至2009年8月底，帐面回报45%，第二次增持期回报2%，第三次增持回报13%，第四次增持回报12%。汇金过去五年曾在2010年10月至2011年9月底没有增持，以及去年10月开始只实行半年增持，到今年4月9日结束后，到上周四才重新增持计划，即今年有两个多月没有入市行动。国指在2010年10月至2011年9月底，即汇金没有入市的一年，国指在该段时间下跌29%，而今年4月9月至上周四止，国指亦由10,610点跌至9,688点，下跌9%。所以汇金出手是凤凰无宝不落，相信没有人反对。若然汇金预测继续准确，则国指未来半年应该可以看高一线，四大行股价应该有运行。

A股走势差劲关键是流动性不足，5月外汇占款和财政性存款亦反映中国在5月收紧了流动性，故市场希望中国至少可以下调存款准备金率，并有指日内会降准；昨日亦认为央行至少要暂停正回购操作和停发央票，但央行昨日做了一半，只暂停正回购，继续发行央票，虽然金额只有20亿元人民币，反而认为是给予市场一个信息，是中国会维持现有的货币政策，短期应该不会降准或重推逆回购。(B03)