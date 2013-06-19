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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:20 BJT

离岸人民币：台湾财政部称不调降外国人购买宝岛债利息所得税率，维持15%

路透台北6月19日 - 台湾财政部赋税署官员周三表示，该署将维持外国人购买宝岛债利息所得税率15%的现行规定，没有调降计划。

为扩展人民币计价宝岛债市场，台湾金融监督与管理委员会函请财政部针对外国人至台湾投资购买宝岛债的利息所得税率，比照本国人投资税率降为10%，不但能使单一产品税率一致，也令外国投资人在选择人民币投资标的时，使宝岛债与香港点心债能有较佳的竞争基础。

但台湾近来面临财政窘境及经济成长迭有隐忧的困境，财政部已正式决定维持现行法令规定，不予调降。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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