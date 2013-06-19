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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:23 BJT

台湾债市：台电评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞--中华信评

路透台北6月19日 - 中华信评公司周二稍晚出具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。

台电为每年台湾最大的公司债发行单位。台电为百分之百公营机构，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。

中华信评表示，因电价调涨延缓、台电获利能力弱化，而且中华信评预期未来两年台电的财务体质可能还会进一步恶化。因此，将台电评等展望由〞稳定〞调整为〞负向〞。

中华信评公司陈恕协理表示，在展望调整三至六个月以后，将视情况调整评等。

中华信评的新闻稿中表示，虽然台电获得台湾政府提供的特别援助可能性很高，但是财务体质恶化仍将对台电的信评造成压力。

中华信确认台电的长期企业信用评等为〞twAAA〞，短期企业信用评等为〞twA-1+〞，台电无担保普通公司人责及无抵押有担保公司债的债务发行评等为"twAAA"。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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