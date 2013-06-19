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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:26 BJT

****《港报快速浏览》--6月19日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：庆祝或游行，今年要抉择--星岛日报                                  
 港报社评：措施目标背驰，楼市好淡争持--信报                                  
 港报社评：“钱紧”非结构问题，人行不宽货币--经济日报                        
 港报社评：彻底政改才能釜底抽薪，林焕光翻动阻路的石头--明报                  
 港报社评：斯诺登事件暴露反对派道德虚伪--文汇报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：央行QE瘾不易戒--信报                                          
 港报财经评论：撑内银不如撑汇丰--经济日报                                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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