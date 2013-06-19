台湾货币市场：短期拆款利率区间扩大，银行端资金不均续调积数

* 二至三周拆借利率区间浮动增大
* 银行跨月资金供应增多
* 月底前积数调整仍持续
记者 林妙容
路透台北6月19日 - 台湾银行间短率周三稍有波动，二周至三周的同业拆借利率浮动区间放大，市场认为或与季底及跨月资金情势安排不均，银行间调动资金及调整积数需求有关。但在隔夜及一周拆借部分利率较为平静，整体市场资金情势平稳中带有宽松。
银行资金调度人士表示，各家银行持续调整季底帐面数字，临近月底的资金状况逐渐明朗，不再像前两周那么保守，因而出现较大额的回补积数或消化资金需求，使得一笔数额不小、落点仍在月内的两周内拆款，出现低于隔夜平均利率至0.35%的现象。该笔交易由一家外商拆出给本地大型银行。
〞钱还是蛮多的，为了销钱用较低的利率拆出还算合理。〞一位外资银行调度人士说。
除两周内天期的拆款利率出现低位外，三周内天期的拆款利率则出现高位利率0.500%，但交易金额不高，市场认为是属于少数的特殊调度所致。
另一本地银行调度人士并指出，本旬以来的累计负数速度已逐渐放缓，相信到月底前的陆续积数回补可令各银行取得平衡，不过这也表示市场资金情势可能仍偏向宽松，季底因素影响的可能是波动度，而不是紧缩。
拆款中心资料 显示，经修正后周二超额准备为负18亿台币，累计超额准备为负1,040亿，加计前期1%的超额准备为99亿台币。
本地时间12:00时，
**台币兑美元 走升9.4分报29.908。
**台股 升0.26%，报8,032.05点；成交量 报436.29亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.500%。
**短票利率稳定**
在短票市场方面，银行端的跨月资金供应增多，令票券商的资金安排获得良好支撑。今日因票券商发票量平稳，且银行端大型及中小型银行买气均属旺盛，令票券商资金缺口可以很快弥平，利率则持于近期区间。
一位大型票券商交易员指出，由于多数银行对于月底的资金安排已渐就绪，多数银行在季底帐面的资本适足率要求与去化闲钱天平两端摆荡，但多数已愿意将跨月资金释出，市场资金重回稳中偏多的常态，相信下周本月的最后一周压力将会减轻。
30天期短票利率以0.69%为主，大区间在0.68-0.70%，与上日差异不大。
台湾央行今日存单到期金额3,697.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单发行总额1兆4,673.7亿台币，其他交易日落点分别为周四3,882.5亿以及周五的1,557亿台币。
**债券RP利率稳于低位**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致平稳。时近半年报底，投信基金客户出现些微赎回潮，部分RP市场资金回流银行间停泊，但大致无碍RP利率位于低位。资金调度人士表示，由于货币市场资金相当充裕，虽然临近季底稍有资金需求显现，但先前资金宽裕的程度并无碍少许资金需求升高，利率大致仍稳于低位不变。
“ 投信的客户有少量的资金移动，他们赎回(基金)把现金放在银行。”一位证券商交易员说。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，均与上日区间相似。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，与上日的区间相似。(完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)