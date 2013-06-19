路透调查：加拿大股市料将走升，因全球经济可望反弹

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
* 指标股指年底时料在12,850点
* 股指在2014年中期料将升至13,500点
* 随着经济景气回升，资源类股或将反弹
路透多伦多6月18日 - 路透调查显示，随着全球经济反弹，加拿大股市下半年料将开始走扬。
路透过去一周调查40位市场策略师的预估中值显示，加拿大股市S&P/TSX综合指数 年底料将收在12,850点，较周一收盘水准12,288.90上涨5%。
之后该指数在2014年中之前将涨至13,500，此水准为2011年中以来首见。
该年底预测值已低于3月调查的13,450点，因近期一波跌势使得大盘2013年初的升幅化为乌有。
加拿大股市今年以来下跌约1%，美股标准普尔500指数 则上涨约15%。
“整体来说，其实就归结为全球经济成长题材，”Edward Jones加拿大市场策略师Craig Fehr表示。“就经济成长而言，在全球开始见到一些貌似稳定的情况。”
他并称，由于“对中国刺激经济成长和欧洲脱离衰退的能力”愈来愈有信心，加拿大股市将可受惠于出口需求。
全球经济牛步复苏打压商品价格，损及加拿大矿产、能源及其他自然资源企业的获利，进而拖累加拿大股市。
一些受访分析师表示，在一波跌势后，材料和能源类股或许已经触底，而这些行业将会持续助力经济成长。
TD Wealth首席投资组合策略师Bob Gorman表示，对能源类股极低的预期，可能助其表现优异，并预测该类股将回升，美股和加股之间的差距可望缩窄。
分析师表示，加股较股价较低，在估值方面有吸引力。(完)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以