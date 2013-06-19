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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 09:49 BJT

路透调查：加拿大股市料将走升，因全球经济可望反弹

* 指标股指年底时料在12,850点

* 股指在2014年中期料将升至13,500点

* 随着经济景气回升，资源类股或将反弹

路透多伦多6月18日 - 路透调查显示，随着全球经济反弹，加拿大股市下半年料将开始走扬。

路透过去一周调查40位市场策略师的预估中值显示，加拿大股市S&P/TSX综合指数 年底料将收在12,850点，较周一收盘水准12,288.90上涨5%。

之后该指数在2014年中之前将涨至13,500，此水准为2011年中以来首见。

该年底预测值已低于3月调查的13,450点，因近期一波跌势使得大盘2013年初的升幅化为乌有。

加拿大股市今年以来下跌约1%，美股标准普尔500指数 则上涨约15%。

“整体来说，其实就归结为全球经济成长题材，”Edward Jones加拿大市场策略师Craig Fehr表示。“就经济成长而言，在全球开始见到一些貌似稳定的情况。”

他并称，由于“对中国刺激经济成长和欧洲脱离衰退的能力”愈来愈有信心，加拿大股市将可受惠于出口需求。

全球经济牛步复苏打压商品价格，损及加拿大矿产、能源及其他自然资源企业的获利，进而拖累加拿大股市。

一些受访分析师表示，在一波跌势后，材料和能源类股或许已经触底，而这些行业将会持续助力经济成长。

TD Wealth首席投资组合策略师Bob Gorman表示，对能源类股极低的预期，可能助其表现优异，并预测该类股将回升，美股和加股之间的差距可望缩窄。

分析师表示，加股较股价较低，在估值方面有吸引力。(完)

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