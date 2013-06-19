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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 09:50 BJT

标题新闻：通用计划2020年占中国豪华车市场10%，拟三年内在华建四座新厂--中国公司总裁

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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