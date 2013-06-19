企业并购：Dish放弃竞购Sprint，专注争夺Clearwire股权

路透纽约6月18日 - 卫星电视服务商Dish Network 在周二期限之前宣布将不再对Sprint Nextel 提出新的收购价码，重心将转而放在对Clearwire 的收购上。

对于同样企图收购Sprint的日本软银 而言，这项决定可能是个好消息。Sprint为美国第三大无线通讯系统商。

Dish声明表示，在Sprint设下的6月18日期限前提出新的收购价，对Dish而言并无实际价值，尽管Dish“仍认为与Sprint合并具有战略价值”。

Dish表示，将衡量有关Sprint的各种可能选择，但并未说明细节。

Dish在4月15日提出欲以255亿美元收购Sprint，挑战软银的并购计划，展开一场并购战。

Dish董事长兼创办人Charlie Ergen希望拓展进入无线通讯市场，因Dish的付费电视传统业务已趋于成熟。

Ergen同时也与Sprint争夺收购Clearwire的少数股权，Sprint已拥有Clearwire的多数股权。

Clearwire董事会上周向股东建议，在6月24日特别股东会上表决拒绝Sprint的每股3.40美元收购条件，并建议股东接受Dish提出的每股4.40美元收购计划。

软银6月10日提高对Sprint的出价，由201亿美元提高至216亿美元。最新出价将使软银拥有Sprint的78%股权，先前计划为70%。

Sprint接受软银的收购出价，因最新收购条件将使股东获得更多现金。Sprint股东将在6月25日大会上表决该公司与软银的协议。(完) (编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)