版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:05 BJT

金属期市：伦铜在一个半月低点附近徘徊，市场重点关注美联储会议

全部注意力放在为期两天的美联储会议上，该会议在周三结束时将发表政策声明，主席贝南克将召开新闻发布会。贝南克5月曾表示，若经济增长获得动能，或将撤出刺激计划。

中国5月房价环比升幅连续第二个月放缓，表明政府稳定房地产市场的举措已显现效果。这也令铜价承压。

印尼政府本周可能决定是否允许自由港麦克默伦铜金矿公司 恢复其在印尼露天矿场的运营，这对于供应充裕的市场而言是一个利空因素。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐