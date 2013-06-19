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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:13 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元承压，美联储政策声明公布前气氛审慎

不幸的是，没有人确定他将采取什么样的立场，或市场将会如何解读其立场。美联储将在1800GMT时发表政策声明，贝南克在半小时后举行记者会。

因此，许多人仍避开澳元。澳元之所以遭到抛售，除了因为是商品货币外，也因其被视为是新兴亚币的替代品。

此刻市场青睐作多欧元兑澳元。欧元兑澳元 上涨0.3%至1.4162澳元，接近上周触及的22个月高位1.4237。下道停止位是2011年3月以来的高位1.4340。

澳元兑美元 跌0.2%至0.9465。若跌破0.9400，将下看6月11日创下的33个月低位0.9325。目前在0.9430附近有买盘。

新西兰元兑美元 跌0.2%至0.7974美元，支撑位在0.7963，此为200小时移动均线切入位。卖单在0.8060上方。

在美联储声明前，澳元和新西兰元可能在窄幅区间交投。(完)

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