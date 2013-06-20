《香港重要政经日程》--6月20日-6月26日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
==================今日重要政经消息==================
6月20日（周四）
-- 中国投融资 公布年报。
-- 镇科集团 公布年报。
-- 经济日报集团 公布年报。
-- 莎莎国际 公布年报。
-- 耀莱集团 公布年报。
--09:30 中信证券 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中策集团 股东周年大会。
--10:30 宝信汽车 于上海举行股东周年大会。
--14:30 卜蜂莲花 股东周年大会。
--15:00 远东酒店实业 股东特别大会。
--16:30 香港5月消费物价指数(CPI)。
--16:30 香港4月对外商品贸易量及价格统计。
==================近期重要政经消息==================
6月21日（周五）
--16:30 香港3月就业及职位空缺统计数字。
-- 安域亚洲 公布年报。
-- 雅天妮 公布年报。
-- 包浩斯国际 公布年报。
-- 中国伽玛 公布年报。
-- 昊天能源集团 公布年报。
-- 香港通讯国际控股 公布年报。
-- Joyce Boutique 公布年报。
-- 龙润茶 公布年报。
-- 东方报业集团 公布年报。
-- 先施表行 公布年报。
-- 东南国际集团 公布年报。
-- 皓天财经集团 公布年报。
-- 长江制衣 公布年报。
-- YGM贸易 公布年报。
--09:00 中国泰丰床品 股东周年大会。
--09:00 东风汽车集团 于湖北武汉举行股东周年大会。
--09:30 中国高速传动 于江苏南京举行股东周年大会。
--09:30 华能新能源 于北京举行股东周年大会。
--10:00 新濠博亚娱乐 股东特别大会。
--10:00 三一国际 于渖阳举行股东周年大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行股东周年大会。
--10:00 福和集团 股东周年及股东特别大会。
--10:00 中国人民保险集团 于北京举行年度股东大会。
--10:30 万科置业海外 股东特别大会。
--11:00 香港建屋贷款 股东周年大会。
--11:00 建懋国际 股东周年大会。
--11:00 大中华实业 股东周年大会。
--14:30 泰凌医药 股东周年大会。
--15:00 中国神华 于北京举行股东周年大会。
--15:00 浙江沪杭甬 于浙江杭州举行股东周年大会。
--16:30 远东控股国际 股东周年大会。
6月24日（周一）
-- 亚伦国际 公布年报。
-- 华南城 公布年报。
-- 庄士中国 公布年报。
-- 汉基控股 公布年报。
-- 万保刚集团 公布年报。
-- 海峡石油化工 公布年报。
-- 新兴光学 公布年报。
--10:00 金川国际 股东周年大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--11:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--11:00 中亚能源 股东特别大会。
--14:30 潍柴动力 于山东潍坊举行股东周年大会。
--15:00 能源国际投资 股东特别大会及股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。 6月25日（周二）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 世界信用评级集团(UCRG)新闻发布会。
-- 汇汉控股 公布年报。
-- 泛海酒店 公布年报。
-- 泛海集团 公布年报。
-- 凯联国际酒店 公布年报。
-- 大家乐集团 公布年报。
-- 普汇中金国际 公布年报。
-- 俊和发展集团 公布年报。
-- 高银地产 公布年报。
-- 龙昌 公布年报。
-- 威高国际 公布年报。
--09:00 交通银行 于上海举行股东周年大会。
--09:00 青岛啤酒 于青岛举行股东周年大会。
--09:00 上海电气 于上海举行股东周年大会。
--10:00 新华保险 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国森林 于北京举行股东周年大会。
--10:30 上海证大房地产 股东周年大会。
--11:00 信达国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣丰国际 股东周年大会。
--11:00 I.T 股东周年大会。
--15:00 星美国际 股东特别大会。
--15:00 中能控股 股东周年大会及股东特别大会。
--16:30 文化地标投资 股东特别大会。
--16:30 香港5月进出口数据。
*6月26日（周三）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 波司登 公布年报。
-- 昌明投资 公布年报。
-- 中国燃气 公布年报。
-- 中国水务 公布年报。
-- 英发国际 公布年报。
-- 香港兴业国际 公布年报。
-- 六福集团 公布年报。
-- 现代美容 公布年报。
-- 新世纪集团 公布年报。
-- 百德国际 公布年报。
-- 神州资源 公布年报。
-- 创维数码 公布年报。
--09:00 中国东方航空股份 于上海举行股东周年大会。
--09:00 大唐发电 于北京举行股东周年大会。
--09:00 长城汽车 于河北保定举行股东特别大会。
--09:30 中国中铁 于北京举行股东周年大会。
--09:30 中铝矿业国际 于北京举行股东周年大会。
--10:00 广州药业 于广州举行股东周年大会。
--14:30 珠海控股投资 股东周年大会。
--15:00 中国云锡矿业 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。