全球油料作物：全球豆粕供应仍因出口缓慢而吃紧--油世界

路透汉堡6月18日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二称，全球豆粕出口供不应求，因为南美洲港口及运输受到影响，阻碍了大批大豆作物抵达其最终目的地。

2013年初时全球进口商引颈期盼阿根廷以及巴西的大豆及豆粕出口，以缓解全球供应吃紧的情况。这股供应紧俏大部分是肇因于美国作物遭受旱灾，大豆价格甚至在去年9月升至纪录高位。

不过巴西港口及运输瓶颈加上当地罢工，导致出货不顺利。阿根廷大豆农户则是惜售，称政府政策减少了他们的利润。

“大豆出口尚未获得必要的动能，许多进口国仍面临供应短缺，”油世界说。

“从消费者庞大的积压需求来看，进口国家的豆粕供应暂时仍然不足，许多进口国原本期待南美洲低价豆粕能大举到来。”油世界说。

分析师说，尽管2013年初有大批南美大豆作物到岸，但是3月和5月阿根廷及巴西的动物饲料豆粕的出口实际上却较上年同期减少80万吨。

其并称，同期印度豆粕出口同比减少40万吨，而美国豆粕出口则是超越去年水平。

“虽然供应紧张，美国豆粕出口水平仍相当高，而且超越去年3月/5月水准，因阿根廷、印度、巴西的出货不足。”油世界说。

指标芝加哥7月豆粕价格 在6月11日触及合约高位，部分原因在于美国供应吃紧，但价格后来略有回落。

欧洲也是豆粕供应吃紧的地区之一。“欧盟地区豆粕短缺的情况反映在6月迄今的价格上涨，尽管进口和大豆压榨量正在激增，”油世界说。(完)