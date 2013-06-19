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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:11 BJT

香港个股：东方海外称货轮于印度洋遇险，部份货柜箱已遗失或损坏

路透香港6月19日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 称，集装箱货轮“MOL Comfort”于周一（17日）因遇恶劣天气在印度洋遇险，货轮船身受到广泛破坏，船上部份货箱可能已遗失或损坏，但船上26名船员则安全撤离。

据海外媒体报导，MOL Comfort遇险后船身中间折断。据报该艘货轮长316米，当时运载4,500个货柜箱。

东方海外的声明称，MOL Comfort服务于亚洲至北欧的LPI航线，由新加坡前往吉达（Jeddah）途中遇险。根据报告，事故发生时海上天气恶劣，货轮的船身受到广泛的破坏，海水涌入多个货舱。至于船上的26名船员均撤离遇事货轮并安全获救。

公司表示，部份货箱可能已遗失或损坏，但未有透露具体数目及损失详情。

东方海外周三早盘初段股价跌0.58%，报51.8港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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