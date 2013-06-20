专栏节选:台湾只要一箭：马总统的领导力--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月20日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一向受到国人尊敬的台积电董事长张忠谋，出席二○一三年台积电股东大会时，讲了大多数台湾人民心坎里的话。张董事长老当益壮仍站在第一线冲刺，更关心台湾的未来。他大声说出，台湾必须有日本首相安倍晋三的三箭，才会有转机。

最近安倍三箭广受瞩目，为什么安倍的改革会引来台湾人共鸣？首先是台、日的高度连结，一九八○到九○年那十年，台、日关系是高度连结的。我在八四年进入财讯集团工作，有机会向《财讯》创办人邱永汉先生请益，邱先生告诉我，日本崛起的新趋势一、二年后就会在台湾出现，邱先生由日本看台湾，抓趋势总是十拿九稳。

**八○年代日、台币升值 股市、房市皆暴涨**

一九八五年︽广场协议︾之后，日圆迈向升值之路，那一年，台湾爆发十信金融风暴，很多人对台湾信心崩溃；不过，台湾从八六年起，新台币兑美元从四○．六，缓慢升值到一九九二年的二四．五二，日圆升，新台币也升。升值带来的热钱效应，让日本与台湾的股市与房地产暴涨。

在一九八○年代，日本股市从六千多点起涨，到一九八九年十二月三十日那一天，日经指数涨到三八九五七点；台湾的股市则从六三六点涨到一二六八二点。日本的房地产涨到号称「一个日本可以买下四个美国」；台湾的房地产则几乎涨了十倍。

九○年代之后，日本却陷入泡沫经济的调整，台湾也难幸免。尤其到了九七年，台湾房地产崩跌，很多房地产大亨破产，日本进入失落的二十年，台湾也陷入困难调整，整个八○年代，台湾的经济脚步是跟着日本走。

不过到了九○年代，台湾成功转换节拍，台湾的电子代工业崛起，在那个年代，诞生了很多电子新贵，台湾紧跟着美国高科技的十倍速成长节拍，到今天为止，台湾的电子业仍是产业的主流。而近十年，台湾又转换节拍，抓到中国巨大成长商机的商人崛起，像康师傅魏家、旺旺蔡衍明、中国大润发尹衍梁。

台湾每一个十年就创造一个新崛起的产业主流，但日本从九○年后，随着日圆狂升，几乎陷入昏睡状态，现在好不容易有了安倍出来改革，一个领导人可以让昏睡二十几年的日本重新燃起新希望，安倍当然会成为全世界共同讨论的话题。

从去年九月，日本民主党籍的首相野田佳彦宣布解散国会重新选举，安倍重出江湖当选新首相，立刻取得改革的正当性，大力引导日圆贬值，他的三支箭之一，主张采取积极的财政扩张，全力要让日本从通缩走向通膨。

安倍射出三支箭，支支精准有力，于是在很短期间内，日圆兑美元从七七．一六大幅贬值到一○三．七三，日经指数从八四八八．一四点大涨到一五九四二．六点，短短半年之内大涨了八成，一直到这次柏南克出来喊话暗示ＱＥ（量化宽松货币政策）要逐渐退场，日圆贬值、日股大涨才告一段落。

台湾与日本共同走过八○年代，安倍可以搅动昏睡二十几年的日本，当然大家也期待马总统能领导台湾扭转乾坤。

**安倍三箭支支精准，马政府改革频频失焦**

在过去，日本一向是短命内阁，首相的民调经常徘徊在二、三○％，甚至更低， 在短短半年之间，安倍竟能博得日本民众七六％的高支持度，甚至超过二○○一年上台的小泉，这是十分不可思议的事。

然而，马英九在一二年一月十四日连任总统，上任后以改革为己任，强调追求历史定位，但回头看过去这一年，其改革频频失焦，每每引来更多民怨。原因是马总统爱名，为改革而改革，但每次改革都让改革失焦。

从马总统上任一年多来，我们看到很多争议性的改革都是如此，一是证所税，这是一个极具敏感的话题，过去半个世纪，台湾开征过三次证所税，每次却都变成灾难，最后都喊停。这项在被视为最英明睿智领导人的蒋经国、李登辉时代都办不到的事，到了马总统手上，只凭几个学者、民代，就草率上路，后果当然可想而知。

证所税推动之初，很多企业界大老期期以为不可，但是，马总统坚定诉求公平正义，全力推动证所税，结果这一年来，股市成交量萎缩，政府的证交税大减，一年后不得不改弦易辙，主动拿掉八五○○点的天花板，一般散户不再课税，只针对一年进出逾十亿元的大户加课千分之一的证所税。

证所税更改了游戏规则，遗憾的是，台湾股市荣景已回不来了。一位券商总经理说，跑的跑，散的散了，人死了，从坟墓里拉出来又有什么用？过去在台湾，内资与外资原本就有差别待遇，很多大户、中实户也许是缺乏人脉，或是语文不灵光，并没有积极把钱汇到境外，这次为了逃避证所税，很多大户、中实户摇身变成外资，才知道变身外资有很多好处，于是出去的钱再也回不来了。

这几年，台股量能的流失是很可怕的。九○年代，台股成交量经常是港股的十倍，但如今经常是港股的四分之一。例如，六月十三日台股在大跌中爆出八九六．九六亿元「大量」，那一天香港股市成交量是八七七．四一亿元港币，香港用港币计算的成交量与台湾用台币计价的成交量相差不多。而当天深圳股市成交八一○．四九亿元人民币，上海股市成交七九七．一四亿元人民币，明显可以看出台股边缘化的危机。

一个证所税的折腾，立刻让台股在两岸三地市场变成「小咖」，而且，券商生存不易，只得不断裁员，营业员流离失所，只好转换跑道。更可怕的是，股市失去活力，也影响人民对未来的期望，严重影响民间消费与投资信心。

**政策草率上路变来变去，人民无所适从**

今年当大家看到证所税弊端四起，马总统又确立证所税「只修不废」的原则，从马总统到证交所董事长、财政部长，他们经常挂在嘴边的一句话是「先求有，再求好」。我每次听到这一句话，总是「热血沸腾」，马总统在○八年以高票当选，成为二三○○万台湾人共同的希望，但是为什么愈做民调愈低？问题就出在这种心态。

安倍之所以受肯定，与他在○六年接下小泉棒子，一年做不好就「落跑」，形成强烈对比，主要关键是安倍这次有备而来。安倍的目标很清楚，意志很坚定，让人民看出他的领导力；他主导日圆贬值态度十分坚决，全力要让困在通缩的日本翻转成通膨，态度十分果断，因此一出手，就能撼动暮气沉沉的日本。

马总统高举改革旗帜，也努力追求历史定位，可是他忘了历史定位是别人给的，改革必须有缜密思惟，一旦目标、手段、方法定调，坚定执行，绝不再改变，怎么能先求有，再求好？

这一年来，证所税先求有再求好，之前打房也祭出奢侈税，预估课到一五一亿元的奢侈税，结果只课得五十一．六七亿元。奢侈税原本是为了压抑房价的，但是奢侈税即将届满两年，却没有课到多少，倒是房市成交量不见了，而要命的是，这两年房市「价涨量缩」，当初为抑制房价的目标没有达成，政府少了大笔税收，现在奢侈税届满两年，同样是老调「只修不废」。

这种「先求有，再求好」的案例，最近也出现在《会计法》的除罪化，最后引发轩然大波，朝野立委才又联手覆议打回原点。另一个是十二年国教到底要不要「排富」，原本斩钉截铁说不排富，后来又改成高职不排富，高中要排富，政策像变形虫一般变来变去，人民当然无所适从。

我记得在李前总统时代，很多重大争议政策，他总是有一组智囊团队，仔细沙盘推演，甚至决策前放话，试探外界反应，汇整各方反对意见，最后一旦拍板，绝不再贸然改变，这是领导力的要件。但是马总统是先有改革之名，祭出之后发现政策窒碍难行，只好自行修法，人民一看，马总统的政策会转弯，领导威信自然每况愈下，马总统在任职台北市长时留下的「圆环改建」，就是一个惨不忍睹的个案。

其实，台湾并没有那么差，日本已陷入贸易赤字，台湾仍保有贸易盈余；台湾的经济成长虽下滑，并没有到衰退的厄运；即使比起韩国，张忠谋董事长也同意我在《今周刊》八五七期刊载「韩国没有那么可怕」的观点，韩国真正可怕的是三星，但是台湾凭着结合台积电、宏达电、鸿海到华硕的优点，仍有足够的实力抗衡三星。

**台湾实力够又灵活，领导人有魄力才能突围**

况且，台湾与世界三大经济强权美国、中国、日本都有连结，过去三十年，台湾先跟日本，后跟美国，后来抓到中国崛起机遇，台湾小、灵活好转身，如果要找出台湾的三支箭，我认为当务之急是强化马总统的领导力，像安倍一般展现魄力，马总统必须要做的是，重新找到台湾经济新的战略目标，找出我们的新产业在哪里？

此外，清廉不足以强国，必须调整仇商心态。韩国的三星之所以强大，是因为政府与企业互为一体，三星去年贡献约八八六亿元新台币的税给政府，三星的触角伸展到全世界，等于是韩国国力也延伸到全世界。马总统领导的政府，必须与台湾的企业家站在同一阵线，而不是扯后腿。

第三，是应该以开放胸襟让台湾彻底走上国际化的通路，过去几年，我们的改革总是做半套，像两岸关系已大幅改善，但是，为什么台商络绎不绝跑到中国，台湾则只见陆客来台旅游，却迟迟不见陆资？原因是我们的管制过严。

像全世界已有一五八个国家都设立赌场，开放博弈产业，惟独台湾，这么小，还要限离岛，甚至设有严得不近人情的管理条例。这种重重管制心态，纵然再给台湾五十年，台湾的博弈产业恐怕还是做不起来。

远东集团董事长徐旭东说，安倍有三箭，台湾可以有五箭、六箭，其实台湾的箭不必那么多，最居中的靶心那一箭，就是马总统的领导力，有了好的领导力，再用到对的人，便成功了一半。安倍当了一年「落跑首相」，以身体不佳为由，自请下台；从○七年以后，他自组一个智囊团队，全力钻研日本复兴之道；这次他的智囊团队纷纷浮上枱面，最重要的是，他从亚洲开发银行找回黑田东彦出任日银总裁，全力贯彻他的改革意志。

现在安倍正在进行第三支箭的改革工程，难度开始上升，包括减税、振兴企业投资意愿、加大基础建设出口力道，还有发展未来明日产业。这其中最难的软体工程，是日本过去二十年来，从个人到企业都在还钱，安倍必须让日本人恢复借钱，积极消费。

马总统眼前的一个难关是，为了公平正义的打房、打股，结果都打到量，房市交易量不见了，股市交易量也大幅萎缩，房市、股市没有量，就像空气中的氧气稀薄，经济发展的脚步变慢，自然会影响民间消费与再投资的意愿，最后也会影响ＧＤＰ（国内生产毛额）成长。马总统最重要的功课，就是搅动一摊死水的台湾经济闷局。台湾只要一箭就可以！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.