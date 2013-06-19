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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:23 BJT

离岸人民币：台湾清算行加大人民币资金回流力度，供应在岸紧缺

路透台北6月19日 - 台湾人民币资金调度人士周三指出，因应中国在岸人民币紧缺，台湾离岸清算行--中国银行 台北分行本周来加大人民币资金回流力度，开出大额度且利率较高的定存服务，以吸收台湾离岸参加行的人民币存款，供应回流在岸。

一台湾民营银行人民币资金调度人士称，由于在岸资金紧缺，并有放款需求，推高中银台北的定存利率，吸引本地银行增加转存清算行的存款量，以增加利差收入。

〞现在很难看到利率4%以上的定存了，就多存一些。〞上述资金调度人士称。

中银台北提供参加行的利率本周来持于高位，且额度开出后即很快收满，今日一个月期定存利率报4.0% ，高于香港清算行开出的利率3% 一个百分点。(完)

(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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