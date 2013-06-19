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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:25 BJT

台湾汇市：台币早盘随韩元区间偏弱，FED会议前夕交投意兴阑珊

路透台北6月19日 - 台币兑美元 周三早盘走升。交易员认为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决策出炉前夕，因部分短线美元部位回补而续强，令亚币早盘全面走跌，台币早盘实质交投维持在既有区间偏弱整理，不过市场观望气氛浓厚，早盘交投相当安静。

汇银人士指出，台币早盘实质交投主随韩元走贬，而台股早盘续涨让台币贬幅收敛在29.900附近，市场屏息以待FED利率决策结果及主席贝南克谈话内容，驱使早盘交投意兴阑珊，仅为油款、军款及出口商等实质需求，今日台币实质交投暂看在29.850-29.950元。

“今天好像礼拜一，大家都在等FED会议结果!”一位当地金控旗下银行交易员称。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.860-29.914；上日则在29.858-29.898，央行上日作价收于30.002。

本地时间10:10时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值9.8分报29.904。

交易员观察市场最新动态：

* FED利率决策会议公布前，美元连两日走扬

* 韩元 早盘持续修正至1,133-1,134元附近

* 日圆 亚洲盘初游走在95.4元附近

* 台股 盘初上涨0.16%，关注外资动向

* 指标一个月美元/台币 报在29.885/29.895附近

* 开盘约55分钟台北外汇经纪公司成交量在0.99亿美元，交投清淡

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.950

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* 美国数据：6月15日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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