专栏节选:台湾多边协议的转机--今周刊「谷月涵看台湾」

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾近来面临越来越严苛的双边或多边外交协议的考验。例如南沙群岛、西沙群岛等海域的捕鱼和海路运输航权，中国宣称拥有大部分的主权，其他周边国家，包括台湾在内，也正式宣告拥有该区主权。
由于中国的声明，使得菲律宾和越南二百海里经济海域受到侵害，因而一直试图挑战中国；事实上，几乎在南海的所有主权国家都受到冲击。自几年前南海争议搬上枱面以来，陆续有国家坚持要走国际法的规范；从新加坡到东京、华盛顿到布鲁塞尔，都是此派说法；也就是全球最繁忙海域附近的主权纷争，要靠法律解决。
然而，今年一月二十二月，菲律宾通知中国，该国将根据联合国海洋法公约寻求国际仲裁，但中国摆明了完全拒绝协商。自从菲律宾将此议案付诸行动后，整整五个月，这些「法治派啦啦队」却都噤声缄默。
为何全球都三缄其口？理由之一是，不希望因而鼓励菲律宾做出更激进的举措；此将有助于亚洲的长期稳定，尽管这样的稳定或许相当脆弱。其逻辑在于，中国与邻国关系原已不良，若菲律宾采取行动的决定受到各界赞扬与肯定，此举恐将进一步孤立中国，进而造成中国鹰派势力抬头。届时，这个地区将永无宁日。
台湾同样面临类似的两难。台湾在许多国际组织缺席，尤其是ＵＮ（联合国）和其相关组织，一旦台湾陷入国际纷争时，企图透过多边协议来解决的路径就受到极大限制。最近台湾渔民遭枪杀，与菲律宾爆发争议就是一例。另方面，韩国在双边和多边协商都如鱼得水，除了是ＯＥＣＤ（经济合作暨发展组织）的会员国，更别提在ＵＮ占有一席，且ＵＮ秘书长就是韩国人；而韩国更早就和欧盟、美国签订ＦＴＡ（自由贸易协定）。
台湾迟迟未能签订ＦＴＡ，不能完全怪罪中国的阻挠。根据我与美国政府官员的讨论得知，很明显地，美国根本不在乎中国对这类议题的看法；同样地，新加坡也不在乎中国的态度。新加坡极为热中与各国签订ＦＴＡ。他们点出的重点在于，一旦签了ＦＴＡ，台湾有没有能力明确表达并执行优先事项？美国牛肉进口的挫败，让台湾失去与美国签订ＦＴＡ的契机，并进而影响与欧盟签订ＦＴＡ，至少五年都无法签订──有谁会与一个无法执行协议的国家签订ＦＴＡ呢？这也是为何台湾要将参与美国发起的ＴＰＰ（泛太平洋战略经济伙伴协定）列为外交政策的首要任务；这是少数几个欢迎台湾加入的多边国际组织。这也将让台湾更进一步思考其优先顺序，并给予台湾一个执行国际承诺的机会。
此外，台湾应利用这次与菲律宾冲突的机会，建立双边关系，取得联合渔业协议。在面对中国向外扩张势力的同时，台菲协议对双方都有好处。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
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交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。