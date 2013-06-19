台湾债市：五年公债殖利率因空单回补小跌，关注美联储会议结果

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
路透台北6月19日 - 台湾公债五年券102/2 殖利率周三微跌。美债交投变动不大，早盘台债五年券殖利率虽一度升至0.9965%的日高，但随后趋跌。
交易员称，盘初空方在见五年券殖利率难以升逾1%后，反手回补，殖利率因而掉头微跌。
美国公债价格周二大多持稳，交投震荡且淡静，因投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两日的货币政策会议结果，以寻找美联储是否会缩减目前刺激计划的迹象。
交易员观察市场的最新动态：
* 交易员指,10年期102/6R期 目前空单量51亿台币，空单余额并不大
* 市场预期大型金融机构对十年券殖利率逢高仍会进场持券
* 多数交易商对今日凌晨美联储会议结果仍然观望
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.985-0.995%。102/6R则在1.355-1.37%本地时间10:27最新报价：
* 102/2殖利率跌0.25个基点，报0.99%。102/6R 发行前交易殖利率跌0.51个基点，报1.36%。
以下为最新相关报导链接：
* 《全球经济焦点》G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为，但未承诺具体措施
* 《综述》美国核心通胀率在长期下跌后出现持稳迹象，表明经济正在走强
* 日本数据：5月出口较上年同期增长10.1%，连续第三个月上升
* 新西兰数据：第一季实际经常账赤字为6.6亿新西兰元，略高于预估 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日