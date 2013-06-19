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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:37 BJT

台湾债市：五年公债殖利率因空单回补小跌，关注美联储会议结果

路透台北6月19日 - 台湾公债五年券102/2 殖利率周三微跌。美债交投变动不大，早盘台债五年券殖利率虽一度升至0.9965%的日高，但随后趋跌。

交易员称，盘初空方在见五年券殖利率难以升逾1%后，反手回补，殖利率因而掉头微跌。

美国公债价格周二大多持稳，交投震荡且淡静，因投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两日的货币政策会议结果，以寻找美联储是否会缩减目前刺激计划的迹象。

交易员观察市场的最新动态：

* 交易员指,10年期102/6R期 目前空单量51亿台币，空单余额并不大

* 市场预期大型金融机构对十年券殖利率逢高仍会进场持券

* 多数交易商对今日凌晨美联储会议结果仍然观望

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.985-0.995%。102/6R则在1.355-1.37%本地时间10:27最新报价：

* 102/2殖利率跌0.25个基点，报0.99%。102/6R 发行前交易殖利率跌0.51个基点，报1.36%。

以下为最新相关报导链接：

* 《全球经济焦点》G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为，但未承诺具体措施

* 《综述》美国核心通胀率在长期下跌后出现持稳迹象，表明经济正在走强

* 日本数据：5月出口较上年同期增长10.1%，连续第三个月上升

* 新西兰数据：第一季实际经常账赤字为6.6亿新西兰元，略高于预估 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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