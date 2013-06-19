路透调查：英国股市到年底料较目前上涨6%，明年有望冲击7,000点高位

* 富时100指数年底料在6,700点水准，明年中期升至7,000点

* 本次预估值较前一季有所下修

* 对未来一年指数的预估区间宽度有2,000点之多

路透伦敦6月18日 - 路透调查显示，英国富时100指数到2013年底料较目前水准上升6%，因全球经济信心改善。

预计该指数可以经受一段时期全球货币政策前景不确定的考验，在未来12个月中创下纪录高位。

这部分是因为市场预期全球经济明年的表现将会改善，且有证据表明一直步履蹒跚的英国经济看起来已经为将来的成长打下更为坚实的基础。

路透对逾50位交易员、分析师和基金经理进行的调查预估中值显示，预计到年底富时100指数 将触及6,700点，较周一收盘价6,330.49点上涨6%，今年的涨幅可达到14%左右。

但比起5月22日创下的年内高点6,875.62还是下跌了3%。

“经济成长率仍然较低，但大规模货币刺激继续支撑市场，”Duncan Lawrie Private Bank在谈及全球经济前景时说。

分析师对年末的预估值较前次调查下修，之前这一季度市场大起大落，股指一度较平均年中目标水准高出300多点，随后又跌至平均目标水准下方约200点处。

有关美国联邦储备理事会购债计划的不确定性继续让投资者一头雾水。美联储本周召开会议，许多人表示联储降低每月购债规模只是时间问题。

富时100指数自5月23日以来已经下跌了8%，此前美联储官员公开探讨何时缩减刺激计划的规模。

多数分析师认为，刺激步伐可能在今年年底放缓，市场将会有更多准备的余地，全球经济也有时间进一步复苏。

到明年此时，富时100指数料会达到纪录高位7,000，因经济成长信心回归，降低了对央行刺激政策的依赖。

分析师的看法分歧较大，2014年中期指数预测值范围有2,000点的宽度。

然而，受访者一致认为，目前点位下行空间或许有限，因无人预测指数在未来12个月里会再跌330点以上。最乐观的预估值为8,000点。(完)