路透调查：欧洲股市年底前料有6-7%涨幅，力克宽松措施退场疑虑

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
路透伦敦6月18日 - 周二公布的路透调查显示，尽管面临全球各地将缩减强力货币刺激措施的疑虑，欧洲股市到年底料将上涨6-7%。
约80位受访分析师平均预估泛欧STOXX 600指数 从现在到年底将上涨约6%，升至310点，为2008年年中以来高位，到2014年年中预料将续升至326点。
欧元区绩优股指数--Euro STOXX 50指数 预估从现在到年底将上涨7%，年底升至2,900点，为2011年年中以来高位，到2014年年中时料升至3,010点。
欧洲股市从2012年年中展开涨势，过去三周已出现疲态。这是因为美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，已开始讨论何时可能缩减刺激措施。
尽管如此，受访分析师认为，欧股将持续受到宽松措施助益，因这些措施及央行降息打击债券收益率(殖利率)，迫使投资人转向股票追逐较高收益。
**德股料创纪录新高，法股表现料落后**
调查预估中值显示，德国DAX指数 年底料触及纪录高位8,662点，较目前上涨约5%，2014年年中料触及9,000点。
所有年底股指预估皆大致与3月份的调查一致，法国CAC 40指数 是唯一例外。
分析师认为法股将落后其他欧股，年底时将升至4,025点，较目前水准上涨4%，无法回升到5月触及的高点4,070点附近。
调查亦显示，法股CAC 40指数最新年底预估水准低于3月时预测的4,100点。
意大利FTSE MIB指数 2013年封关水准料较目前上涨约5%，但实际表现将受欧洲央行动作及意大利经济复苏情况影响。
调查预估意大利股市年底将升至17,025点，2014年年中升至17,925点。FTSE MIB指数周一收报16,194.14点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以