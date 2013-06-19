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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:50 BJT

《汇市简讯》日股盘初涨势未能给美元兑日圆带来太多提振

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* 美元兑日圆与日经指数的关联性今日降低，日经股指涨势未推升美元

* 日经指数早前涨幅超过2%，现仍上扬1.77%

* 美元兑日圆远低于稍早触及的95.67高位，接近盘初触及的低点95.34

* 95.30-40处仍有买气，并向下延伸；95.80处出现卖单，向上铺陈开去

* 95.80、96.00和96.30日圆上方开始混杂着停止单，交易商在95.00日圆下方停手(完)

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