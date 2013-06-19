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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 17:17 BJT

表格：瑞士6月ZEW投资者信心指数持平于5月，亦为2.2

路透苏黎世6月19日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士6月ZEW投资者信心指数持平于5月，亦为2.2。

13年6月 13年5月 13年4月

预期指数(投资者信心) 2.2 2.2 20.0

现况指数 21.7 20.0 15.0(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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