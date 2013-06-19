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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 11:09 BJT

《汇市简讯》美元指数多空讯号不一，倾向于区间交投

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* 美元指数已是第三天在上周低位80.50上方盘整，亚洲盘窄幅波动

* 移动均线定出区间高位在81.00/05

* 动能研究显示将触底或向上

* 5日、10日及20日移动均线仍和波林格区间一样向下

* 多空讯号冲突，显示将有更多区间交投

* 浏览图表，请点击(link.reuters.com/fef98t)

(完)

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