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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 16:55 BJT

英国央行：委员以6:3的投票维持量化宽松规模不变--会议记录

上月英国央行预计今年稍晚通胀率料在略超过3%的水平上触顶，之后在2015年初下跌到2%的目标水准--多数分析师依然持此观点。

在英国央行货币政策委员会(MPC)中，投票反对出台增加资产购买的委员，亦不太可能在新总裁卡尼到来之前改变立场。

卡尼在担任加拿大央行总裁时，曾公开作出长期维持低利率的承诺。英国财政大臣已经要求卡尼评估该政策在英国实施的可行性。

本月稍早，参与路透调查的分析师预计，卡尼接任英国央行总裁之后，很快就将为市场提供货币政策指引。分析师们还认为，今年央行提高量化宽松计划规模的可能性仅有45%。 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)

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