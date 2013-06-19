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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 11:03 BJT

日本股市：触及一周高位，对美联储的乐观预期和日圆走软提振大盘

路透东京6月19日 - 日本股市日经指数周三升至一周高点，市场乐观认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将平息有关其缩减刺激计划的忧虑，从而支撑日股。

软银 飙涨亦提振市场，之前Dish Network Corp 称将放弃对Sprint Nextel 的收购。

出口类股上扬，因美元兑日圆停留在95日圆上方。本田汽车 涨1.3%，佳能 涨1.7%，东芝 亦攀升1.9%。

日经指数 早盘收高1.3%至13,169.97点，稍早曾触及一周高位13,296.62点。东证股价指数 亦收涨1.2%，报1,098.88点。(完)

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