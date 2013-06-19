中国金属：铜贸易融资终结言论未经实证，一般贸易部分几无影响--金瑞期货报告

路透北京6月19日 - 针对中国外管局20号文可能引发铜贸易融资走向终结的言论，金瑞期货调研报告称，外管局新规虽然会对融资铜贸易中的转口贸易产生一定的影响，但作为主要融资模式的一般贸易基本上不会受到影响，国外投行所担心的铜融资交易给中国银行体系带来风险亦完全是“杞人忧天”。

中国江铜集团旗下金瑞期货最近调研国内多家铜开采、冶炼、加工和贸易企业后指出，根据调研，在银行的授信额内，原来部分企业一般贸易及转口贸易的比重是各占一半，新的监管政策下，这些企业的一般贸易比重上升至70%左右，转口贸易比重下降至30%左右。

“这（外管局新规）并不能从根本上改变‘中国铜融资交易’的规模，更谈不上‘终结中国铜融资交易’。”金瑞期货金属分析师叶羽钢指出，近期较强劲的中国需求促使保税区铜库存流入国内市场属于正常的贸易流转行为，中国铜融资交易终结一说没有太多实证证据。

此前国际知名投行高盛的报告指出，中国铜融资交易终结会使目前上海保税库至少20-25万吨的铜在未来1-3个月内流向LME仓库，对LME铜价将构成利空。同时，中国铜融资交易终结会使部分从事铜贸易的中国公司对信用证的开证行无法偿付，使中国银行体系出现重大风险。

叶羽钢在报告中指出，国外投行报告误把转口贸易当作“中国铜融资交易”的主要模式，而忽略了一般贸易这种主要融资模式。而外管局20号文的目标是对以热钱流入为目的虚增出口货值的企业行为进行约束和监管，其中由于铜转口贸易的销售收入主要是美元，也间接被波及并受到限制，最终导致一般贸易在“中国铜融资交易”中的比重上升，转口贸易的比重下降。

而由于一般贸易的比重上升，贸易融资的刚性需求会导致保税库和中国之外的铜持续涌入国内市场进行销售，令LME（伦敦金属交易所）库存出现大幅下降。但今年二季度以来中国铜的基本面发生很大变化，中国很可能会完全消化这些涌入的铜。

叶羽钢并预计，由于废铜供应紧张，未来6-8月份中国冶炼厂产量下降会更厉害，中国铜的供应将在二季度剩下的时间和三季度出现紧张状况，而消费方面，铜杆需求超出预期，其他铜加工行业也较去年有不同程度的增长，使中国铜需求出现超额增长。

今年5月以来中国监管层加大对虚假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，外管局的20号文也对银行和各地外汇局提出明确的甄别要求，不仅收紧了金融机构的外汇综合头寸下限，还要求外贸企业10日内解释清楚货物进出口和贸易收支总量不匹配的原因。中国贸易企业人士反应，银行收紧外贸信贷和信用证融资等渠道。

行业消息人士指出，由于中国展开打击热钱，一些中国银行业者已经停止为较小型的进口铜贸易商提供融资，规模高达数10亿美元的铜贸易融资面临压力。