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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 11:18 BJT

台湾个股：宏基下修第二季出货目标至较上季持平，原估成长0-5%

路透台北6月19日 - 全球主要个人电脑(PC)供应商台湾宏基 周三表示，下修第二季笔记型电脑(NB)与平板电脑出货预估至较上一季持平，原预计成长0-5%。

本地时间11:12，宏基股价小涨0.44%报22.6台币;大盘加权股价指数 也微升0.16%报8,023.81点。(完) (记者 詹颐颖; 审校 杨淑祯)

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