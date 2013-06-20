中国数据：6月制造业PMI初值降至48.3，创九个月低位--汇丰

路透北京6月20日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的6月初值数据续降至48.3，连续两个月在荣枯线50下方且创下九个月低位。上月该终值为49.2。

Markit提供的新闻稿显示，6月新订单分项指数初值降至47.1，则创10个月最低水平。

是次PMI预览数据样本采集自6月12-18日之间，终值定于7月1日发布。