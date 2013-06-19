路透基点：兆丰银行为GIS展开筹组2.5亿美元贷款--RLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，兆丰国际商业银行已为General Interface Solution Ltd (GIS)展开筹组一笔2.50亿美元三年期融资。GIS为触控面板厂商，部分股权由鸿海集团持有。

这笔贷款由GIS Holding Ltd(Cayman)担保，分为两部分，一为2.20亿美元定期贷款，可选择延长两年，另一部分为3,000万美元循环信贷，无法选择延长。

定期贷款部分的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，循环信贷部分为加码130个基点。若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过30个基点，GIS将支付超出部分利率。

以三种层级邀请银行加入：承诺4,000万美元或以上者，获得最高先付费用30个基点，及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺2,500-3,900万美元者，获得20个基点费用；承诺1,500-2,400万美元者，获得12个基点费用。

8月9日之前承诺的银行，获得一笔9个基点的优惠费用。回覆期限为8月21日。

A部分贷款分四期每半年不等额偿还：分别为10%、15%、15%及60%。

6月27日将在台北举办一场银行说明会，7月初在深圳进行实地访问。

担保方的财务约束条款包括：最低流动比率一倍，最高债务比率2014年为2.2倍，2015年为1.7倍，最低利息覆盖率四倍，最低有形资产净值100亿台币(3.35亿美元)。