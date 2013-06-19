路透基点：兆丰银行为GIS展开筹组2.5亿美元贷款--RLPC

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，兆丰国际商业银行已为General Interface Solution Ltd (GIS)展开筹组一笔2.50亿美元三年期融资。GIS为触控面板厂商，部分股权由鸿海集团持有。
这笔贷款由GIS Holding Ltd(Cayman)担保，分为两部分，一为2.20亿美元定期贷款，可选择延长两年，另一部分为3,000万美元循环信贷，无法选择延长。
定期贷款部分的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，循环信贷部分为加码130个基点。若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过30个基点，GIS将支付超出部分利率。
以三种层级邀请银行加入：承诺4,000万美元或以上者，获得最高先付费用30个基点，及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺2,500-3,900万美元者，获得20个基点费用；承诺1,500-2,400万美元者，获得12个基点费用。
8月9日之前承诺的银行，获得一笔9个基点的优惠费用。回覆期限为8月21日。
A部分贷款分四期每半年不等额偿还：分别为10%、15%、15%及60%。
6月27日将在台北举办一场银行说明会，7月初在深圳进行实地访问。
担保方的财务约束条款包括：最低流动比率一倍，最高债务比率2014年为2.2倍，2015年为1.7倍，最低利息覆盖率四倍，最低有形资产净值100亿台币(3.35亿美元)。
贷款金额可以上下调整20%。资金用于资本支出及营运资本。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。